Alla guida senza patente causa un incidente e rilascia una falsa identità: 47enne denunciato a Villasor

Ieri a Villasor i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato un 47enne di San Gavino Monreale, disoccupato e con precedenti denunce a carico. Questi, a seguito di un’attività indagine svolta dai carabinieri del posto in relazione a un sinistro stradale verificatosi il 22 maggio scorso sulla SS 196, nel territorio del Comune di Villasor, mentre era alla guida di una Fiat Bravo, essendo al momento privo di documenti identificativi, ha fornito a militari operanti false generalità nel tentativo di mascherare il fatto di non avere mai conseguito la patente di guida. I carabinieri hanno ricostruito la reale identità dell’uomo e lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per aver fornito false indicazioni sulla propria identità e per guida senza patente.