Alla guida senza patente a Serramanna, una denuncia.

Ieri a Serramanna i carabinieri hanno denunciato per guida senza patente poiché mai conseguita, un 36enne del luogo, disoccupato con precedenti denunce a carico. Questi è stato fermato nel corso di un posto di controllo dell’Arma mentre si trovava alla guida di un’Alfa Romeo di proprietà della sorella. I militari già sapevano che l’uomo non era fornito di patente in quanto non l’aveva mai conseguita e dunque sono andati a colpo sicuro. L’autoveicolo è stato sottoposto a sequestro anche per mancanza di copertura assicurativa. Le autorità amministrativa e giudiziaria state informate per gli aspetti di relativa competenza.