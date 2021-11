Trovato in possesso di marijuana, bracciante denunciato a Decimoputzu.

Ieri a Decimoputzu, i Carabinieri della Stazione di Decimomannu hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio un trentanovenne del luogo, bracciante agricolo, con precedenti. A seguito di una mirata perquisizione domiciliare l’uomo è stato trovato in possesso di 97 grammi di marijuana che è stata sottoposta a sequestro, assunta in carico e che verrà debitamente custodita in cassaforte in attesa delle analisi di laboratorio che verranno eseguite dall’Agenzia delle Dogane di Cagliari.