Un 24enne operaio, non noto alle Forze di Polizia, è stato denunciato dai carabinieri perché indiziato del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica.

Secondo quanto ricostruito, il giovane è stato fermato durante un ordinario controllo alla circolazione stradale mentre si trovava alla guida di un’auto utilitaria di proprietà del padre. Sottoposto ad accertamento con etilometro, è risultato positivo con un tasso alcolemico di oltre tre volte superiore ai limiti consentiti dalla normativa vigente. La patente di guida è stata immediatamente ritirata e il veicolo è stato affidato al proprietario.