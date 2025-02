Un 23enne, a bordo della sua Bmw, è stato arrestato dopo aver investito un rider ieri notte fra Via Grazia Deledda e Via Leonardo Da Vinci ad Alghero. Il giovane rider è stato trasportato all’ospedale civile di Sassari ed è ricoverato nel reparto di terapia intensiva ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Dopo l’ incidente, I’ auto era stata abbandonata. I Carabinieri e la Guardia di Finanza sono riusciti in poco tempo rintracciare e identificare tutte le persone (4 ragazzi) che viaggiavano a bordo dell’auto. Il conducente ha confermato le proprie responsabilità. Le forze dell’ordine hanno anche scoperto che il giovane alla guida era senza patente e sotto effetto di droghe. Inoltre, l’auto non risulta assicurata. La procura di Sassari ha disposto gli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.