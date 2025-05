I Finanzieri del Comando Provinciale di Sassari, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso nel 2021 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania, hanno tratto in arresto un uomo italiano, di rientro in Italia dall’estero.

I militari della Compagnia di Alghero in servizio presso l’aeroporto “Riviera del Corallo”, hanno proceduto ad identificare un italiano proveniente dalla Germania che ha dimostrato sin da subito evidenti segni di nervosismo.

All’esito dei controlli, oltre ai numerosi precedenti penali a suo carico, l’uomo è risultato destinatario anche di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania nel 2021, in quanto condannato dall’Autorità Giudiziaria per un furto in abitazione commesso a Santa Teresa Gallura.

L’uomo, irreperibile sul territorio nazionale da oltre 4 anni, è stato dunque arrestato e accompagnato presso la Casa Circondariale di Bancali ove dovrà scontare 2 anni e 9 mesi di reclusione.