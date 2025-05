Il tratto in questione è quello prima dell’incrocio con via Leopardi, il marciapiede oltre a essere stretto è costellato di spaccature forse causate dalle manovre degli automobilisti. A segnalare la situazione che mette in crisi i pedoni sono i cittadini che attraverso immagini e video evidenziano le criticità del percorso. Marciapiede più ampio e stop ai parcheggi è la proposta avanzata da alcuni cittadini e a rincarare la dose sono anche gli automobilisti che evidenziano come “quel tratto di strada è impraticabile, in auto si rischia di lasciarci una ruota”.

Anche altre strade sono al centro dell’attenzione oltre alla “via del Mare”, “Via Botticelli e Via E. D’Arborea sono impraticabili a causa delle radici degli alberi che hanno sollevato l’asfalto e i marciapiedi” spiega un cittadino.

La richiesta: un appello rivolto alle istituzioni, ossia quello di intervenire al fine di porre fine ai disagi.