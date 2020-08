Alexei Navalny è in coma: avvelenato con un tè lo sfidante di Putin

Aleksey Navalny “è in terapia intensiva e in coma e in condizioni gravi. I risultati delle analisi non ci sono”. Lo ha scritto su Twitter la portavoce dell’oppositore russo, Kira Yarmish.

Kira Yarmysh ha scritto che Navalny si è sentito male durante un volo da Tomsk, in Siberia, a Mosca. Il pilota ha deciso per un atterraggio di emergenza a Omsk per consentire il ricovero. Secondo i medici sarebbe stato avvelenato da un liquido caldo. “Crediamo che Alexei sia stato avvelenato da qualcosa mescolato nel suo tè”, ha scritto Yarmysh. “Era l’unica cosa che beveva al mattino”.

