Alessio Pili a Radio Casteddu: “La didattica a distanza? Per noi studenti è comodissima”

Alessio Pili, 22 anni di Cagliari, è un giovane studente, studia all’Università di Genova, corso di laurea in informatica. A Radio Casteddu racconta la sua esperienza con la didattica a distanza: “Dal punto di vista pratico la didattica a distanza presenta tante comodità come, per esempio, le lezioni in differita. Io penso che la cosa migliore sarebbe una via di mezzo, la didattica a distanza per certi versi è positiva.

Io, quindi, mi sto trovando abbastanza bene. Per questioni legate al virus sono in Sardegna da settembre, se non fosse stato comodo per me seguire le lezioni a distanza sarei dovuto ritornare a Genova”.

Risentite qui l’intervista a Alessio Pili di Paolo Rapeanu e Gigi Garau https://www.facebook.com/castedduonline/videos/422985948853270/

