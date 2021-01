Cagliari, disastro B&b nell’anno del Covid: fatturato dimezzato e 7 milioni di euro in fumo

Il Covid affossa a Cagliari affittacamere, B&B e case per ferie. L’extra-alberghiero del capoluogo chiude il 2020 con un meno 45,09% di fatturato e un calo di circa 7 milioni di euro. Delle prospettive per la città di Cagliari e delle azioni da intraprendere in vista della ripresa della stagione turistica si parlerà venerdì alle 10.30, nella terrazza della struttura “A View on Cagliari” in via Sant’Alenixedda a Cagliari, in occasione della conferenza stampa dal titolo “Dati di mercato e prospettive per il 2021 in Sicurezza-Protocolli Operativi anti-Covid per l’Extra-Alberghiero” organizzata dall’Associazione Extra in collaborazione con l’Assessorato al Turismo del Comune di Cagliari.

Tra gli interventi: Alessandro Sorgia, Assessore alle Attività produttive, Turismo e Promozione del territorio del Comune di Cagliari, Maurizio Battelli, Presidente Associazione Extra e Laura Zazzara, presidente Associazione BB in Cagliari