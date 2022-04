Alessia morta nell’incidente di Poggio dei Pini, fuori pericolo il fidanzato al volante dell’Alfa Romeo

È fuori pericolo Michele Colpani, il 21enne di Capoterra al volante dell’Alfa Romeo finita fuori strada a Poggio dei Pini. Accanto a lui c’era la fidanzata, Alessia Pisano, morta in seguito alle gravissime ferite riportate. La 17enne se n’è andata nella sala operatoria del Brotzu. Il ventunenne, invece, è stato portato in codice rosso per dinamica al Policlinico di Monserrato. Il giovane è fuori pericolo: i medici del pronto soccorso l’hanno sottoposto solo al triage iniziale. Appena ha saputo che la sua fidanzata non ce l’aveva fatta, ha subito firmato il foglio di dimissioni e ha lasciato l’ospedale.

Intanto, vanno avanti le indagini dei carabinieri per scoprire le esatte cause dell’incidente. L’Alfa Romeo è finita fuori strada nella zona di “Perda su gattu”, a Poggio dei Pini. In prima linea i militari della stazione di Capoterra, insieme ai colleghi di Pula e di Assemini.