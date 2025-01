La notizia che in queste ore sta circolando sui cellulari di molti cittadini sardi sarebbe addirittura firmata Ansa, ma è una fake news confezionata ad arte. “Alessandra Todde pronta alle dimissioni “. Un fatto dato praticamente per certo dopo le problematiche ormai note che hanno investito la Regione Sardegna e la sua Presidente. La decisione, secondo questo “articolo” sarebbe dovuta quindi alla dichiarata decadenza dei giorni scorsi: “Nel corso di questi mesi, la Todde ha affrontato numerose sfide, impegnandosi a migliorare la situazione economica e sociale della regione. La sua decisione di dimettersi è frutto di una riflessione profonda e del desiderio di restituire ai sardi la possibilità di esprimere la loro opinione e di scegliere liberamente il proprio futuro”. Nel testo, che in queste ore ha già impazzato nelle varie chat, riporta addirittura le dichiarazioni- ovviamente anche queste inventate- della Presidente Todde: “Mi sono dedicata con passione e serietà al servizio della mia terra e dei miei concittadini. Nonostante le difficoltà, credo fermamente che il lavoro svolto in questi mesi abbia dato risultati concreti e che la Sardegna meriti un futuro di crescita, innovazione e sviluppo. Sono pronta a dare ancora di più per la mia isola e per il popolo sardo”. Ansa ha già prontamente provveduto a smentire ogni parola riportata nel testo, ed è pronta a segnalare l’episodio alla Polizia postale per rintracciare i colpevoli. Immediato anche l’intervento dell’Ufficio stampa della Regione: “Sta circolando chiaramente un’agenzia ANSA falsa. Non è neanche firmata. Non è assolutamente da prendere in considerazione. La redazione centrale di Roma è al corrente e la stessa Ansa sta provvedendo con verifiche e controlli.”