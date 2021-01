Paola Racugno a Radio Casteddu: “I vaccini? Sono l’arma più potente contro l’epidemia”

“I vaccini? Sono l’arma più potente contro l’epidemia”. Parola di Paola Racugno dirigente del Policlinico universitario dove oggi è partita la fase due delle vaccinazioni, quella dei richiami per 2 mila operatori sanitari.

“Per i ritardi dei vaccini a livello nazionale le preoccupazioni sono giustificate, perché più tardi partono le vaccinazioni e più tardi si vedrà la conclusione dell’epidemia che ci complica la vita,.

A breve avremo un’altra fornitura di vaccini, noi siamo a disposizione per vaccinare anche le persone fragili, che sono il secondo obiettivo. Siamo a disposizione dell’Ats per supportarla in questo difficile compito che è quello di vaccinare le persone fragili nelle Rsa e i medici di base”.

La Racugno ha anche fatto il punto sulla ripresa delle prestazioni sanitarie non urgenti “anche grazie ai fondi della Regione messi disposizione per l’abbattimento delle liste d’attesa”.

Riascoltate qui l’intervista a Paola Racugno di Jacopo Norfo e Paolo Rapeanu https://fb.watch/39E6FUMAiV/

