“Aldo, ecologista di Cagliari: “Voglio i pullman gratuiti, basta auto: meglio la bici”

“Bus gratuiti ed efficienti per salvare l’ambiente”, questa la richiesta di Aldo Matzeu, pensionato cagliaritano 67enne. Anche lui, ieri, ha partecipato al “Fridays for future” cagliaritano, unendosi al corteo insieme a vegetariani, vegani, fruttariani e pescetariani. “Voglio i pullman gratis ovunque in Europa, è giusto che ci sia questa possibilità perchè un servizio pubblico dev’essere gratuito per tutti, soprattutto per le fasce più deboli come i pensionati e gli studenti. Chiaramente”, sottolinea Matzeu, “devono essere elettrici e non a gasolio”. E dove andare a pescare i soldi per poter far viaggiare ogni persona a costo zero sui mezzi pubblici? “Si trovano per tante cose che non servono a niente, come mega opere inutili”. Insomma, il 67enne propone un “cambio” di utilizzo dei denari pubblici: stop maxi progetti, sì ai bus gratis da zero a cento e passa anni.

E, parlando di trasporti, c’è spazio anche “per la bicicletta, io la utilizzo. È un modo ecologico per ridurre le tantissime auto presenti in città, ormai non si trova più parcheggio. Anzi, i cagliaritani, a parte chi è impossibilitato, devono utilizzare la bici il più possibile”. E non varrebbe nemmeno la “lamentela” di molti, legata alle tante salite presenti in città: “Oggi le bici hanno la pedalata assistita, non c’è nessun problema a compiere delle salite”.