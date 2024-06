Alcol senza limiti a minorenni nel caos dei weekend a Cagliari, il questore chiude Da Mela per 15 giorni

cagliari

Stangata per il cocktail bar gestito da stranieri in via Baylle. Birre e alcolici vari venduti già da tempo anche a chi non aveva compiuto diciotto anni, nei fine settimana era impossibile non notare i vari bivacchi