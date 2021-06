Alberto, ingegnere sardo in Emilia: “Tampone tra i 35 e i 50 euro per tornare in Sardegna”

“Il tampone? Non è solo un fatto economico ma è anche una scocciatura dover cercare un laboratorio per poterlo effettuare – spiega Merenu – quando sono sceso, finora, c’era il servizio in aeroporto e quindi ho fatto il tampone gratuitamente. Adesso invece dovrò pagare. Mi sono informato e tra i vari laboratori che ci sono i prezzi oscillano tra 35 e 50 euro. Io sono solo, ho un buon stipendio e posso affrontare la spesa senza grossi problemi, però penso ad altre persone che hanno famiglia e il numero dei tamponi da effettuare è maggiore di uno, oppure anche un sardo che si sposta per qualche giorno fuori dalla Sardegna e deve rientrare si ritrova a dover fare il tampone con il problema che, magari, se dovesse risultare positivo, cosa dovrebbe fare, prenotare in albergo? Dal mio punto di vista il governatore sardo potrebbe anche rimettere un controllo in più, perché male non fa oppure creare tariffe convenienti per i residenti”.

Risentite qui l’intervista di Paolo Rapeanu e Gigi Garau