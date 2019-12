Alberi e cartelloni crollati per il forte vento a Carbonia, duro lavoro dei Vigili del fuoco

Duro lavoro per i Vigili del fuoco di Carbonia per i danni causali dal forte vento. Il primo intervento in via Cagliari per un albero caduto e che, miracolosamente, non ha colpito nessuno. Intervento anche al teatro comunale per alcuni condotti di aerazione letteralmente staccati dal vento. Vigili in azione anche per il distacco di cornicioni, tabelloni e cartelli pericolanti in centro e in alcune aree periferiche della città sulcitana. Tutte le aree sono state messe in sicurezza. Non si registrano, fortunatamente, feriti.