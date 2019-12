La musica sarda verso l’Europa: Lavinia Viscuso rappresenterà l’Italia al Tour Music Fest

Lavinia Viscuso ce l’ha fatta: dopo la coinvolgente Finale Nazionale, che si è svolta dal 22 al 24 Novembre al Crossroads – Live Club di Roma, la promessa sarda salirà sul palco dell’Auditorium del Massimo insieme agli altri finalisti europei.

Dopo un cammino lungo 6 mesi, in cui il Tour Music Fest ha attraversato a tappe tutta l’Italia, Malta, UK, Svizzera e Spagna, si è giunti alla fase conclusiva dove la giuria, presieduta dal Maestro Mogol e Kara Dioguardi, valuterà il percorso e l’esibizione di Lavinia Viscuso.

Un’occasione di visibilità e confronto, come nella mission del Tour Music Fest, che porterà l’artista della Sardegna a concorrere a livello europeo, portando in alto la bandiera dell’Italia e di Quartu Sant’Elena (CA).

Non solo competizione, ma anche formazione, crescita e confronto: tutto questo è alla base del Tour Music Fest, il Contest che ha come mission primaria quella di responsabilizzare gli artisti e le band emergenti italiane ed europee, trasmettendo loro lo spirito di crescita professionale e musicale, con l’obiettivo di aggiungere valore artistico e culturale alla musica del futuro.

La posta in gioco per Lavinia Viscuso è molto alta. Tra i numerosi premi che saranno assegnati ci sono aiuti concreti al lancio professionale degli artisti e occasioni di formazione importanti con tour in tutta Europa: un trampolino notevole per un artista di talento.

Gli artisti in gara, infatti, concorrono per un contratto di sponsorizzazione di 10.000 Euro, per la produzione di un singolo offerta dal Tour Music Fest, con post produzione presso gli Abbey Road Studios di Londra e per un budget di 15.000 euro per l’organizzazione di un tour di concerti in tutta Europa. Dal lato formativo, inoltre, grazie alla partnership con Berklee – College of Music, in palio due borse di studio per la frequentazione di un corso tra “Vocal Summit” e “Songwriting Workshop” all’interno del “Berklee Summer Programs a Boston”, e tre Borse di studio per la partecipazione ai Music Camp e alle Music Intensive del Tour Music Fest presso il C.E.T. del Maestro Mogol.

Ora sta alla giovane artista sarda Lavinia Viscuso concentrarsi, prepararsi e dare il meglio di sé alla Finale Internazionale del Tour Music Fest – The European Music Contest, il più grande concorso europeo per cantanti emergenti, il 7 dicembre all’Auditorium Massimo di Roma.