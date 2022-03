“Alberi abbattuti a Cagliari, nessuna comunicazione: che fine ha fatto l’addetto stampa del Verde”?

Giù gli alberi in via Cammino Nuovo. Ed è ancora polemica in consiglio comunale. Nel mirino l’assessore al Verde pubblico Giorgio Angius, che secondo l’opposizione, avrebbe dato una risposta incompleta all’interrogazione sull’incarico all’addetto stampa per il servizio Verde pubblico Gianluca Zuddas. Così Francesca Ghirra, Progressisti, ha presentato una nuova interrogazione in aula.

“A cosa serve un addetto stampa dentro un ente pubblico?”, si legge in una nota diffusa dall’opposizione a palazzo Bacaredda, “a trasmettere informazioni di interesse pubblico alla cittadinanza: bandi, aggiornamenti, disservizi, novità, aperture e chiusure di uffici, comunicazioni importanti degli amministratori, nuovi servizi. E anche chiarimenti, quando servono. Ieri circolava tra stampa e social network una domanda: perché quattro grandi alberi di via Cammino Nuovo, nel quartiere storico di Castello, sono stati abbattuti? Erano malati, pericolosi? E visto che l’area è tutelata da vincolo paesaggistico e culturale, il Comune aveva l’autorizzazione della Soprintendenza? Nessuno lo sa: il Comune non ha dato alcuna informazione mentre gli operai transennavano la strada e facevano a pezzi quattro grandi esemplari di Ailanthus Altissima. Abbiamo visto solo un elenco schematico di una serie di interventi in città pubblicato in una pagina Facebook, “Cagliari verde”, seguita da 117 persone.

E questo nonostante il Servizio Parchi e Verde abbia recentemente approvato l’assunzione di un addetto stampa ad hoc per tre anni “in via d’urgenza, essendo immediatamente necessario un supporto tecnico specialistico per lo sviluppo e la gestione dei temi della comunicazione esterna ed interna dedicati alle attività in capo al Servizio intestato”.

In un momento in cui le informazioni sulle attività del Servizio Verde del Comune sarebbero state utili, che fine ha fatto dunque l’addetto stampa, che per la sua collaborazione riceverà un compenso di oltre 31 mila euro netti all’anno?”