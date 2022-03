Tragedia sulle strade sarde, ciclista muore nello schianto contro un’auto: addio a Adriano Testone

Dramma sulle strade sarde, un ciclista di 48 anni è morto dopo essersi scontrato, frontalmente, con un’automobile guidata da una donna sulla Statale 200, tra Sassari e Sennori. Adriano Testone era di Sennori, l’impatto con la macchina non gli ha purtroppo lasciato scampo: è stato sbalzato dal sellino e, dopo essere finito fuori strada, è morto sul colpo. Inutili i soccorsi del 118, sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e la polizia Locale di Sassari. Testone era un appassionato di ciclismo e ciclocross, nel suo profilo Facebook ci sono le foto di varie gare alle quali ha partecipato. Lascia una moglie e un figlio piccolo. Grandissimo il dolore dei suoi amici, che sui social hanno già scritto numerosi commenti di cordoglio.

“Ho fatto quel tratto di strada in bici tante volte e chissà quante volte lo hai fatto tu, Adriano, ma stasera qualcosa non è andata come doveva. Stasera è successo quello che qualsiasi ciclista che sale sulla sua bici spera non accada mai. È davvero assurdo perdere la vita mentre si coltiva la propria passione, mentre ci si allena. Riposa in pace campione”, scrive Nicola N. “Voglio pensare che sia solo uno scherzo, ho avuto il piacere di conoscerti in uno sport bellissimo, il ciclocross. Abbiamo parlato poche volte ma sembrava di conoscerti da una vita. Una grandissima persona, Rip campione, non ti dimenticherò mai”, aggiunge Willy L.