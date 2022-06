Al volante ubriaco e senza patente: 24enne denunciato a Sant’Antioco

Ieri a Sant’Antioco, a conclusione di alcuni accertamenti investigativi, i carabinieri hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un 24enne di San Giovanni Suergiu, disoccupato e con precedenti. Il giovane è anche indiziato del reato di guida senza patente, perché mai conseguita, con recidiva infraquinquennale. In particolare, nella tarda serata di ieri sul lungomare Cristoforo Colombo, il giovane è stato controllato dai militari mentre si trovava alla guida di un’auto a lui intestata, una BMW serie 1, ed è risultato sprovvisto del titolo di guida, reato per il quale era stato già sanzionato il 7 novembre del 2020. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro ai fini della confisca e affidato in custodia giudiziaria al proprietario stesso. La Procura della Repubblica e la Prefettura di Cagliari sono state informate per quanto di rispettiva competenza.