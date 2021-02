Sofia, studentessa di Monserrato, a Radio Casteddu: “Nessun distanziamento sul bus, chiediamo più corse”

Sofia C. di Monserrato, studentessa 18enne, frequenta l’Istituto Professionale Pertini di via Carpaccio, parla delle problematiche legate ai trasporti per andare a scuola, ai microfoni di Radio Casteddu. Proprio ieri gli studenti delle superiori sono tornati in classe, ma sembra che la situazione da settembre non sia cambiata: “Sull’autobus della linea Qs del Ctm studenti accalcati e nessun controllo alle fermate. Chiediamo che vengano aumentate le corse per viaggiare in sicurezza, abbiamo paura di contagiarci. Non è pensabile viaggiare così”.

Per riascoltare l’intervista completa su Radio Casteddu ecco il link https://www.facebook.com/castedduonline/videos/182726053609468