“Aiutateci a ritrovare Kusunoki”: appello a Radio Zampetta Sarda

Continuano le ricerche disperate del mio Kusunoki di un anno e mezzo, maschietto, occhi ghiaccio-celesti é sparito il 6 ottobre 2021 alle 21, ha il microchip numero:380260102145877.

E’ sparito in Via Funtanalada a Sinnai, provincia di Cagliari.

Sono disperata se qualcuno lo ha visto mi contatti al 3312481462

Non si scarta l’ ipotesi che possa essere finito nel vano motore di un’ auto, ho ricevuto segnalazioni anche a Pirri, non scarto nessuna ipotesi, potrebbe essere finito in qualsiasi posto.

Ringrazio per la collaborazione.