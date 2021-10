Cagliari, auto in fiamme nella notte in via Malfidano: il rogo spento dai vigili del fuoco

Cagliari, incendio di un’autovettura in sosta in un parcheggio condominiale.

Da segnalazioni pervenute alla sala operativa del 115, i Vigili del Fuoco del Comando sono intervenuti a Cagliari, in via Malfidano, per l’incendio di un’auto in sosta in un parcheggio condominiale.

Gli operatori giunti sul posto con un’APS hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area circostante.

Una seconda auto parcheggiata nelle vicinanze è rimasta parzialmente danneggiata per irraggiamento.

Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato la propagazione delle fiamme agli appartamenti sovrastanti del condominio.

I Vigili del Fuoco al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza hanno avviato i rilievi per stabilire le cause, in fase di accertamento.