Agricoltori della Trexenta in ginocchio, dopo i nubifragi dei giorni scorsi, a terra solo una distesa di frutta e ortaggi distrutti da acqua e grandine. Sorgia: “È un copione che si ripete troppo spesso, e al quale non possiamo più rispondere con la solita trafila burocratica e tempi biblici”.Oggi il consigliere regionale Alessandro Sorgia si è recato nei territori degli agricoltori colpiti dal maltempo che, a causa dei violenti temporali e delle grandinate improvvise, hanno subito gravi danni alle colture. “Mi unisco alla loro preoccupazione e ho chiesto con apposita interrogazione urgente un intervento immediato da parte dell’Assessorato regionale all’Agricoltura esprimendo vicinanza e solidarietà al comparto agricolo sardo, nuovamente messo a dura prova da fenomeni atmosferici sempre più frequenti e intensi.Dopo mesi di siccità è bastata un’ondata di maltempo breve ma molto intensa per causare ingenti danni alle produzioni, con intere aziende che si ritrovano oggi con i campi compromessi e prospettive di reddito azzerate” spiega Sorgia.

Occorre, insomma, attivarsi immediatamente sia per avviare le procedure di riconoscimento della calamità naturale, sia per garantire un ristoro rapido e concreto alle aziende colpite. “Non servono solo rassicurazioni: servono azioni immediate, perché ogni giorno perso aggrava una situazione già drammatica per tante famiglie sarde”.