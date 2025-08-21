Vannacci ancora in Sardegna per il suo tour: tappa a Villasimius, sulla barca decine di persone hanno cenato con il generale. “Tutti a bordo” per affrontare il mare in tempesta della politica italiana, sold out l’incontro per discutere “del mondo al contrario” che si è svolto ieri.

Si è tenuto in una location particolare, ossia la barca di Dante Sicbaldi, e, tra una pietanza e l’altra, i commensali hanno interloquito con Vannacci. Immancabile il post su Facebook: “Piacevolissimo incontro con molti dei team Vannacci della Sardegna avvenuto ieri a Villasimius sul “Fiore di Maggio”. Ringrazio Lello Pirroni, gli organizzatori e tutti i volenterosi che si sono prodigati per realizzare l’evento, il sindaco di Villasiumius Gian Luca Dessì (che già il 4 settembre del 2023 era stato il primo a ospitarmi per un evento nella sua città), Dante e la sua ciurma che ci hanno ricevuto e viziato a bordo, Michele Ennas segretario regionale della lega e tutti i partecipanti che si sono mossi dai quattro angoli dell’isola.

Il Mondo al Contrario continua a crescere inesorabilmente….qualcuno se ne farà una ragione”.