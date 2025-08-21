Gomme squarciate, serrature forzate, interni devastati. È questo lo scenario che i residenti di via Cinquini a Cagliari si trovano davanti negli ultimi tempi. Le auto vengono prese di mira di continuo, tra danni ingenti e furti di oggetti di poco valore. A raccontarlo è Elvira Arrais:

“Negli ultimi tempi le auto vengono prese di mira. Forzano le serrature, rovistano e portano via quello che trovano. Dall’auto di mia madre hanno rubato oggetti di poco valore, come libri e rosari”.

L’ultimo episodio, il più grave, nella notte tra sabato e domenica: “Hanno forzato il furgone di mio padre, dove custodiva l’attrezzatura da pesca. Hanno portato via delle reti e squarciato le gomme. Non solo a lui, anche a un nostro vicino. I danni ammontano a circa 400 euro”. Un danno economico e morale che accresce il senso di insicurezza. In via Cinquini, come in molte altre zone di Cagliari e dell’hinterland, i colpi si ripetono con frequenza: centinaia di euro di danni per oggetti di scarso valore, spesso legati a ricordi personali o strumenti di lavoro. Elvira ha già sporto denuncia e lancia un appello: “Se la situazione continua così, diventa necessario presidiare la zona”. Per i residenti, quella di via Cinquini e di tante altre zone della città, è ormai una vera e propria emergenza.