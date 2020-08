Aglientu, un giovane positivo al Coronavirus: “È venuto qui in vacanza”

Il Coronavirus ritorna anche ad Aglientu, piccolo paesino del Sassarese. A darne notizia è il sindaco Antonio Tirotto, subito dopo aver ricevuto l’avviso da parte dell’Assl di Sassari: “Mi ha comunicao che un soggetto temporaneamente domiciliato in questo Comune per un breve periodo di vacanza, è risultato positivo al tampone per Covid-19. È stata disposta la misura della quarantena, unitamente alla sua famiglia e ad altre persone con le quali è entrato in contatto. Sono tutti in buone condizioni di salute e costantemente monitorati”.

“Dalle informazioni fornite l’origine del contagio, così come riferito dal personale sanitario, è da imputarsi a un precedente soggiorno del soggetto positivo all’estero, da cui è rientrato il 6 agosto 2020. Tengo comunque a informare la comunità che al momento non ci sono urgenze e la situazione, così come comunicata dagli stessi organismi sanitari, risulta sotto controllo. “È comunque attivo il centro operativo comunale (COC), appositamente convocato per monitorare costantemente l’evolversi della situazione e adottare, in stretta collaborazione con le Autorità sanitarie, tutte le misure necessarie alla gestione dell’emergenza. Colgo l’occasione per rammentarvi che, in attuazione delle misure finalizzate al contenimento del contagio, così come indicato nelle direttive nazionali e regionali, l’importanza di rispettare le norme del distanziamento sociale”.