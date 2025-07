Un ragazzo in motorino ha avvicinato ieri il giovane con una scusa e poi l’ha aggredito, senza pensarci due volte, per derubarlo. Indignazione e rabbia da parte dei cittadini che invocano la caserma dei carabinieri e più controlli in tutto il territorio.

Il ragazzo per fortuna sta bene, è “scosso”, ha spiegato la mamma che ha deciso di raccontare pubblicamente l’accaduto per mettere in guardia i suoi concittadini.

“Mio figlio di 14 anni, è stato avvicinato da un ragazzo, (con barba, grande) in motorino, chiedendogli informazioni. Ingenuamente si è avvicinato non immaginando che gli avrebbe strappato dal collo la collana per poi scappare. Purtroppo mi sono sempre raccomandata, ma lui è stato ingenuo. Ringrazio il Cielo che stia bene, ma scioccato. Volevo avvisarvi per mettere in guardia i vostri ragazzi”.