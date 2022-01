Aggredisce la ex compagna per sottrarle il cellulare: operaio denunciato a Giba.

Ieri a Giba i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà per tentata rapina un 51enne del luogo, operaio e incensurato. Questi il 15 gennaio scorso in via Principe di Piemonte, al fine di impossessarsi del telefono cellulare della donna, aveva strattonato la propria ex compagna 44enne, non riuscendo comunque a impossessarsi del dispositivo. Trattandosi di un cacciatore che ha la legittima disponibilità di armi, queste gli sono state ritirate cautelativamente allo scopo di evitare possibili nefaste conseguenze di possibili momenti di minore serenità.