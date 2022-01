Alla guida ubriaco, senza assicurazione e carta di circolazione: una denuncia a Capoterra.

Stanotte, attorno alle 3 a Capoterra, i carabinieri hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un quarantenne del luogo, disoccupato e con precedenti. L’uomo, attorno all’una in piazza Sardegna, controllato dai militari mentre si trovava alla guida della propria auto e sottoposto ad esame etilometrico ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 1,01 grammi per litro al primo accertamento e 1,03 grammi per litro al secondo. Nella circostanza sono state elevate anche sanzioni amministrative poiché il veicolo era sprovvisto di copertura assicurativa e di carta di circolazione. L’auto è stata sottoposta a sequestro amministrativo.