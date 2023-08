Affondato Cujo, lo yacht dell’ultima vacanza di Lady Diana e Dodi Al Fayed

È affondato, per fortuna senza contare vittime, lo yacht Cujo , l’imbarcazione che apparteneva a Dodi Al Fayed, compagno dell’indimenticata e indimenticabile Principessa Diana. La coppia, noto a tutti, è scomparsa nel drammatico incidente del 31 agosto 1997, sotto al Pont d’Alma a Parigi.

Proprio su Cujo, Diana e Dodi avevano trascorso la loro ultima estate ed erano stati visti per la prima volta insieme proprio su quello scafo, felici e spensierati. Cujo è affondato lo scorso sabato dopo aver colpito un oggetto non identificato al largo di Beaulieu sur Mer, in Costa Azzurra. A bordo dello scafo, ora di proprietà di un italiano, erano presenti 7 persone, tutte tratte in salvo: “Lo skipper ha emesso un Mayday, la nave è affondata a causa di una falla”- ha scritto sul suo profilo Facebook la Guardia di Finanza delle Alpi Marittime. “I soccorritori hanno rilevato una grossa perdita d’acqua a livello dello scafo anteriore di bordo”.

Non è stato possibile mettere in sicurezza anche l’imbarcazione, inabissata a 2500 metri di profondità.