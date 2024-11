Aeroitalia, valanghe di proteste dei sardi: “Aerei vecchi, controlli lenti, volare è sempre più un incubo”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Aerei vecchi, controlli lenti, imbarchi peggio. Ritardi tanti e possibilità di scegliere l’orario più comodo poche. Spostarsi dalla Sardegna, per chi ci vive, è sempre più un incubo, mentre l’assessorato dei Trasporti non batte un colpo e i sardi sono costretti a subire, sempre e sempre di più, disagi su disagi. La giunta e la maggioranza, ormai è noto, pensano solo e soltanto alle rinnovabili, da quasi un anno: in campagna elettorale prima, al governo della Sardegna poi. Il resto, non esiste, i problemi dei sardi non vengono presi in considerazione e i disagi restano inascoltati. Sulla sanità e sui trasporti prima di tutti, i due settori che hanno fatto precipitare la Sardegna in una situazione da terzo mondo.

Sui social le proteste nei confronti di Aeroitalia si moltiplicano: “Per dimostrare la residenza ti fanno un esame in limba”, dice ironicmente ma non troppo un utente. “Ho pagato per il posto in fila 5 e hanno iniziato l’imbarco prioritario dalla 18”. E ancora: “Non ho più accesso alla lounge né al fast track”. Per non parlare dei ritardi e dei costi aggiuntivi non dovuti che spesso si aggiungono perché, dice Aeroitalia, “scusate ma miglioreremo”.