Schianto a Villasor, Alessandro Marongiu non ce l’ha fatta: aveva 40 anni

Non ce l’ha fatta Alessandro Marongiu, 40 anni, ricoverato in condizioni disperate al Brotzu di Cagliari dopo lo schianto con la sua moto nella notte fra sabato e domenica scorsi. Un incidente stradale gravissimo quello di cui era rimasto vittima, dopo aver perso il controllo della sua moto, finendo sull’asfalto. L’uomo era stato trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove le sue condizioni sono risultate subito molto gravi.

L’incidente si è verificato a Villasor, lungo la provinciale 4, mentre il centauro stava percorrendo una rotonda. Per cause ancora da accertare, ha improvvisamente perso il controllo del veicolo, cadendo violentemente. Alcuni automobilisti che passavano nella zona hanno immediatamente lanciato l’allarme, permettendo l’intervento tempestivo dei soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono arrivate le forze dell’ordine e un’ambulanza del 118, che ha trasferito il ferito d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove le sue condizioni sono state monitorate con attenzione. Ma purtroppo Alessandro non ce l’ha fatta.