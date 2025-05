Come già anticipato lo scorso weekend si prospettato belle novità per i piccoli amici a 4 zampe e i loro padroni, che avranno modo -si augurano- di viaggiare più serenamente in loro compagnia. Oggi Aeroitalia ha preso parte all’iniziativa culminata nell’approvazione da parte del cda di ENAC della delibera che consente il trasporto in cabina di PET superando le attuali limitazioni previste con l’adozione di procedure dedicate.

La compagnia, rappresentata al tavolo dal legale Emanuela Lanzi, e con il contributo degli ingeneri Antenor Silva Neto e Marco Mantovanelli, ha contribuito ai lavori del gruppo istituito dall’Ente per esaminare i profili tecnici e normativi relativi al trasporto di animali domestici a bordo degli aerei. Durante i lavori sono state analizzate le problematiche relative alle difficoltà rilevate dai passeggeri di viaggiare con i propri animali domestici, valutando la possibilità di elaborare le linee guida volte ad estendere tale possibilità.

Già prima dell’approvazione della nuova normativa, la compagnia si era mostrata pet-friendly lavorando per aumentare la soglia di peso degli animali trasportabili in cabina con trasportino da 8 fino a 12 kg. E coerentemente con i propri valori, ha sempre scelto di non imbarcare animali in stiva, ritenendo questa pratica potenzialmente pericolosa per la loro salute e sicurezza.“Dopo la delibera dell’Enac la macchina organizzativa è stata avviata per consentire un adeguamento rapido e per garantire un’esperienza di viaggio sicura agli animali. Deve essere un diritto accessibile, non un privilegio, e per questo continueremo a lavorare affinché il trasporto aereo sia sempre più attento alle esigenze affettive dei nostri passeggeri. Ringrazio l’avvocato Lanzi e gli ingegneri per il lavoro svolto”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Aeroitalia Gaetano Intrieri.