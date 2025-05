Da ormai un anno e mezzo il caso del delitto della 78enne Pierina Paganelli ha fatto parlare moltissimo tv e stampa per via delle circostanze in cui è avvenuto e l’ambiente familiare sul quale le indagini si sono concentrate. La donna fu uccisa la morte del 3 ottobre 2023 nel garage del condominio dell’ormai nota Via del Ciclamino a Rimini. Da quasi subito l’indagato è stato Louis Dassilva, il 35enne ex amante della nuora della vittima, Manuela Bianchi. Ora le indagini possono dirsi concluse e si va verso la richiesta di rinvio a giudizio. Per la Procura però, al Dassilva è attribuibile un’ulteriore aggravante, quella della premeditazione.

Questa va ad aggiungersi ai motivi abbietti, la crudeltà nei confronti della vittima e all’aver commesso il fatto in orario notturno e approfittando delle condizioni di tempo e di luogo e di persona tali da ostacolare la privata difesa.

Per la Procura, insomma, nulla sarebbe stato lasciato al caso e l’omicida avrebbe agito ben consapevole e con motivazioni precise.