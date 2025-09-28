Aeroitalia cambia nome e fa risorgere la storica Air Italy: pronto il rilancio sulle rotte della Sardegna. In vista della nuova continuità territoriale, l’ad di Aeroitalia Gaetano Intrieri annuncia il cambio di nome della compagnia che quest’estate è riuscita ad assicurare quasi un volo ogni due ore da Cagliari a Roma. In realtà il cambio del marchio era già stato imposto da una sentenza, perchè il nome Aeroitalia era stato considerato troppo simile alla storica Alitalia. E allora tanto vale passare dall’italiano all’inglese: Air Italy per aggirare quel blocco scaturito dalla denuncia di Ita Airways, che aveva ottenuto il via libera dei giudici della Corte di Appello di Roma.