Cagliari, il dramma del Gallo Belotti: lesione del legamento crociato, stagione praticamente già finita.Gli esami strumentali confermano il “crac” al ginocchio dello sfortunatissimo attaccante rossoblù: infortunio gravissimo alla seconda presenza e avventura forse già al capolinea. Il giocatore potrebbe recuperare ad aprile, quando il campionato sarà quasi terminato. Emergenza in attacco per Pisacane, che dovrà adattarsi con Borrelli o altre soluzioni alternative. La conferma è appena arrivata direttamente dal sito del Cagliari calcio, una conferma purtroppo temuto già da ieri notte quando l’attaccante è uscito per un grave infortunio poco prima della fine del primo tempo contro l’Ibter.