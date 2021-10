Adozioni a Cagliari, riprende lo sportello gratuito di ascolto per le famiglie

Riprende alla sede CIAI della Sardegna l’attività gratuita dello sportello “Parlane con noi”, uno spazio di ascolto e consulenza per l’adozione dedicata a coppie e famiglie residenti in Sardegna.

“Parlane con noi è un servizio pensato per le coppie che si stanno affacciando al mondo dell’adozione e vorrebbero saperne di più, per quelle che stanno già muovendo i primi passi nel percorso adottivo o che desiderano ricevere supporto durante la valutazione dell’idoneità rilasciata dal Tribunale per i minorenni – spiegano dal Ciai Sardegna – per le famiglie adottive che hanno bisogno di un aiuto con i loro figli; le figlie e i figli adottivi che sentono il bisogno di un confronto sia in adolescenza che in età adulta.