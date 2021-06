Adottate un cane dal canile di Cagliari: Frozen anziana e pacifica aspetta una famiglia per la vita

TANTI CAGNOLINI ASPETTANO LA POSSIBILITÀ DI UNA NUOVA VITA FATEVI UN REGALO; “ADOTTATE UN CANE DAL CANILE COMUNALE DI CAGLIARI.”

Frozen è una cagnetta anziana di taglia media, del peso di circa 16 kg, che ha vissuto libera in branco in località Santa Gilla, sfamata presso il villaggio dei pescatori. E’ entrata in canile in seguito ad uno sgombero alla quale è stata sottoposta quell’area insieme a Emma, Etna, Urich e Teddy. Frozen inizialmente era molto spaesata,

preoccupata dall’avvicinamento delle persone, attualmente è affettuosa e confidente, saluta con gioia gli operatori e cerca le attenzioni di chi si prende quotidianamente cura di lei.

L’adozione di Frozen non è una adozione semplice perché vista l’età non è “appetibile” rispetto alle richieste dell’adottante medio, ma noi vogliamo provarci. Frozen è una vecchietta timida, cerca con discrezione le attenzioni da chi si occupa quotidianamente di lei, è pacifica con tutti gli altri cani e non necessita di fare molta

attività fisica vista l’età avanzata. Frozen preferisce mangiare cibo umido, apprezza molto la carne cotta a dadini e le piace riposare su coperte calde e morbide. Frozen va d’accordo con tutti i cani, grandi e piccoli, maschi e femmine, non è mai invadente o competitiva; per lei è possibile una adozione in compagnia di altri cani, che non siano

troppo giovani ed esuberanti perché Frozen non riuscirebbe a partecipare a quella tipologia di gioco, la sua andatura è lenta e rischierebbe di cadere. Frozen si cede in adozione in seguito a un percorso preadottivo che le consenta di prendere confidenza con l’adottante e fidarsi di lui/lei. Frozen non è abituata al contesto caotico della città, per

lei si cerca una adozione in un contesto tranquillo e prevedibile, in una casa con giardino o in un contesto rurale ben recintato, in assenza di bambini. Frozen non è testata con gatti o altri animali, si cede in adozione in possesso di microchip e in regola con le vaccinazioni previste.