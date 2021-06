Monserrato, c’è l’accordo tra Comune e Unica Radio: via a un progetto per 10 giovani

Monserrato – Accordo siglato tra il comune e l’associazione studentesca Unica Radio: un progetto di collaborazione per 10 giovani.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha promosso dei finanziamenti per progetti patrocinati da associazioni di volontariato o di promozione sociale che riguardano gli “Ambiti Tematici Prioritari di Intervento Regionali” individuati dalla Giunta regionale della Sardegna. Vi rientrano: la povertà, il sostegno all’educazione scolastica, la fragilità, la povertà alimentare.

È nata così l’intesa tra le due parti per individuare 10 destinatari del progetto con i criteri: parità tra uomini e donne, pari opportunità e non discriminazione.

Si rafforza quindi la collaborazione tra il comune e l’università di Cagliari, annunciata dal sindaco Tomaso Locci a Radio Casteddu pochi giorni fa

“Per noi è un piacere rinnovare la collaborazione con il comune di Monserrato, città che ospita anche parte delle sedi dell’università di Cagliari, ed è un piacere – spiega il responsabile di Unica Radio Carlo Pahler – aver trovato un’immediata Intesa con l’amministrazione comunale al fine di poter realizzare questo progetto rivolto in particolar modo ai giovani”.

Soddisfazione anche da parte degli assessori Tiziana Mori, politiche sociali e della famiglia, e Emanuela Stara, cultura e pari opportunità: “Nell’ambito delle competenze assessoriali che mi competono, pur conscia dei limiti per materia posti ai comuni che possono attuare politiche per il lavoro passive, ho sempre lavorato – spiega Mori – per creare opportunità di crescita per giovani e meno giovani.

Anzitutto, grazie alla nostra adesione come centro al Network nazionale Eurodesk grazie al quale da quasi 2 anni diamo ausilio per la predisposizione di cv, lettere motivazionali e partecipazione a bandi per giovani imprenditori, stage e tirocini lavorativi in ambito Ue.

Quando recentemente i referenti di Unica Radio ci hanno contattati per collaborare con loro in partneriato al Bando del Ministero del Lavoro e Politiche sociali, ho subito aderito perché avevamo la stessa visione e cioè dare opportunità a disoccupati e inoccupati per crearsi una valida esperienza formativo-professionale al fine di superare il mero assistenzialismo e aiutare i destinatari del progetto a sviluppare competenze che possano aiutarli, alla fine del percorso, a reinserirsi nel mercato del lavoro.

Per questo, concordemente con la collega assessora Emanuela Stara abbiamo pensato di stabilire che metà dei partecipanti fossero donne, per garantire rappresentanza di genere ma anche perché le stesse, per via emergenza Covid-19 sono state quelle più colpite e che non riescono né a reniserirsi nel mondo del lavoro, avendo già prima del Covid-19 lavori precari e dovendo ora badare ai figli a causa della DAD e altre limitazioni imposte dalla pandemia.

Ovviamente, trattandosi di un tirocinio in una redazione giornalistica abbiamo messo come requisito minimo il possedere il diploma di Scuola secondaria di II grado dato che per lavorare in quell’ambito servono competenze culturali generali di base di quel livello.

Spero che il progetto passi il vaglio del Ministero e di iniziare una proficua collaborazione con Unica Radio di cui conosco il valore delle attività portate avanti fin dai tempi in cui ero una studentessa universitaria in Giurisprudenza

Ora dopo tanti anni di ricerca e studio come Dottore di Ricerca in Diritti Infanzia (Ph. D), credo sempre di più che la formazione continua sia la strada dell’emancipazione sociale e che tutti debbano avere l’opportunità di rimettersi in gioco anche a 50 anni”.

“E’ mio particolare intento, con le specifiche deleghe alle Pari Opportunità e ai Rapporti con l’Università, condividere questo progetto – spiega Emanuela Stara – dando un preciso indirizzo nella scelta delle figure richieste, rispettando la parità di genere e le pari opportunità, con lo scopo di prevenire la discriminazione femminile, nell’ambito del lavoro.

Questo è solo il primo di diversi progetti di Unica Radio con il comune di Monserrato, in particolare con l’Università, nostro punto focale negli obiettivi di programma del mandato in corso.