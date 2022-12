Adotta un cane dal canile di Cagliari, il cucciolo Barry ti aspetta

“Barry è un cane adolescente maschio intero di mix levriero di 9 mesi, entrato in canile a maggio 2022 in seguito a un abbandono (è stato trovato insieme ai suoi 8 fratelli, chiuso in una scatola, in prossimità del canile). Al suo ingresso in canile Barry si presentava denutrito e con una forte dissenteria che è andata avanti per circa 6 settimane nonostante le terapie costanti a cui tutta la cucciolata è stata sottoposta. Questo ha comportato un periodo di attività limitate all’interno della struttura che hanno incentivato la sua timidezza. Barry era il cucciolo più vorace e competitivo di tutta la cucciolata. Barry esce regolarmente per le attività ludiche e ricreative nelle aree sgambamento, interagisce e socializza con altri cani diversi dai suoi compagni di box e gioca al riporto della palla con lo staff di operatori che si occupano quotidianamente di lui. Barry è diffidente con le persone estranee e necessita di fare conoscenza rispettando i giusti tempi. Barry non ha esperienza della vita fuori dal canile e deve imparare ad andare al guinzaglio. L’adozione di Barry non è delle più semplici, in famiglia potrebbe avere dei miglioramenti maggiori rispetto a quelli che la vita limitata del canile gli consente di fare, ma non è un cane adatto a qualsiasi contesto familiare. Per Barry si cerca una famiglia di persone giovani o adulte (non è adatto a famiglie con bambini) molto pazienti, residenti esclusivamente in casa con giardino (no a vita in appartamento/condominio) consapevoli che ci vorrà qualche settimana di conoscenza reciproca nella nuova casa prima che possano iniziare le passeggiate all’esterno. L’adozione di Barry non è semplice, ma data la giovane età ci sono buoni margini di miglioramento se inserito nella giusta famiglia e seguito rispettando i suoi tempi. Barry diventerà una taglia media di circa 13 kg, si cede vaccinato e in possesso di microchip.”