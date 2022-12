Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio, un arresto a Cagliari.

Ieri a Cagliari i carabinieri della Stazione di Sant’Avendrace hanno dato esecuzione ad un ordine per la carcerazione trasmesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Cagliari, ufficio esecuzioni penali. Hanno dunque tratto in arresto un trentacinquenne, originario del capoluogo, molto noto per precedenti vicende giudiziarie. Sull’uomo grava una condanna ormai definitiva per spaccio ed associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti. Deve scontare una pena residua di 6 anni di reclusione. Rintracciato il condannato e redatti i verbali di notifica del provvedimento, l’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Uta a disposizione dell’autorità giudiziaria.