Addio a Maria Concetta Esu, la suora missionaria ostetrica che per 60 anni ha fatto nascere i bimbi in Africa: aveva 90 anni. Oltre 30 mila mila i bambini che la suora, originaria di Villasor, ha aiutato a venire al mondo, “che meraviglia” aveva espresso Papa Francesco innanzi al pubblico che aveva applaudito la suora, minuta, ma forte come una roccia. Congo, e non solo, oramai era la sua terra dove rivolgere attenzioni e premure. In Italia per riabbracciare le sue sorelle di fede, qualche anno fa il Papa aveva voluto ringraziarla innanzi al popolo per la sua missione d’amore. Era stata anche a Villasor, per lei un abbraccio e tanto calore. “Emozionante incontro” aveva espresso nel 2019 il sindaco Massimo Pinna. “È stato emozionante sentirla parlare della sua esperienza in Africa, dove ha fatto nascere 33777 bambini, proprio per questo, qualche giorno fa, ha ricevuto un’onorificenza dal Papa.

Le ho consegnato una pergamena a nome della Nostra comunità, in segno di riconoscenza per la sua missione verso il prossimo. Lei ci ha donato una copia di quella ricevuta dal Papa”.