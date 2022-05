Acquistano due smartphone ma non li ricevono: coppia di truffatori denunciata a Decimomannu.

Ieri a Decimomannu, a conclusione di indagini scaturite dalle querele presentate da un 19enne studente e da un 43enne imprenditore edile, entrambi del luogo, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per truffa aggravata un 45enne di Maracalagonis e un 36enne di Sinnai, entrambi noti alle forze dell’ordine. Questi ultimi, in concorso fra loro, dopo aver concluso con i denuncianti un accordo per l’acquisto di 2 smartphone, ricevuta la merce, non avrebbero ottemperato al pagamento della stessa. Sarebbe stato forse meglio incontrarsi di persona e compiere lo scambio degli oggetti col denaro in un’unica soluzione ed in presenza, così da poter evitare con certezza possibili inadempimenti, sempre possibili nelle trattative con terzi sconosciuti.