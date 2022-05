Porto Pino, lavoro in nero e cantiere non sicuro: sanzionato imprenditore edile cagliaritano.

Ieri a Giba, i carabinieri della locale Stazione, unitamente al personale specializzato del N.I.L. di Cagliari e di personale civile dell’Ispettorato del Lavoro del capoluogo, al termine di un mirato servizio finalizzato alla tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché al contrasto del lavoro irregolare, hanno compiuto una verifica presso un cantiere privato a Porto Pino, facente capo a un 38enne imprenditore edile di Cagliari. Nella circostanza si è potuta riscontrare la presenza di un lavoratore in nero, identificato in un 50enne operaio di Quartu, formalmente disoccupato, per cui si è contestato “l’impiego di lavoratore senza preventiva comunicazione obbligatoria di assunzione”. Oltre alla sospensione dell’attività imprenditoriale per violazione art. 14 d.lgs. 81/2008, sono state contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 8.200 euro in ordine a violazioni di norme di sicurezza sul cantiere. Anche nei prossimi mesi si protrarranno tali controlli sulla base di indicazioni provenienti dalle Stazioni dell’Arma.