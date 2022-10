Acquista un camper online ma il mezzo non arriva: 44enne truffato a San Gavino Monreale.

L’11 ottobre, a San Gavino Monreale, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato per truffa un 52enne di Firenze con pregiudizi di polizia a carico. L’uomo aveva messo in vendita un camper su un sito internet e un 44enne di San Gavino, interessato all’acquisto aveva, a titolo di caparra, effettuato un versamento mediante bonifico bancario pari a € 2.500. Una volta effettuato il bonifico però, l’acquirente non è mai riuscito ad entrare in possesso del bene, in quanto il venditore si è reso irreperibile.

Il 44enne ha sporto dunque querela per truffa.