Dramma per una ragazza padovana di 31 anni. Stando a quanto riportato dal Corriere Veneto, la donna aveva acquistato online un farmaco, l’Ozempic, utilizzato per il diabete di tipo 2 ma troppo spesso utilizzato anche per perdere peso. La 31enne però non era affetta da diabete nè da obesità, quindi ha deciso di comprarlo online senza prescrizione.

Appena assunto, però, la giovane si subito sentita male, finendo in coma. Fortunatamente ì familiari hanno allertato immediatamente il 118 ed è emerso che quello assunto dalla ragazza non era l’Ozempic ma insulina. Assunta senza necessità, può infatti causare un gravissimo calo ipoglicemico.

L’azienda ospedaliera di Padova che ha analizzato la boccetta di farmaco contraffatto ha subito segnalato la vicenda all’Aifa. Il rivenditore online si è poi scoperto non essere autorizzato nè una farmacia. Sono in corso le indagini per rintracciare i responsabili del sito.