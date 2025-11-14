La Municipalità di Pirri organizza la “Festa dell’autunno”, dal 15 al 16 novembre 2025, presso il parco della Ex Vetreria di Pirri. L’evento si inserisce all’interno del programma della “Settimana del Verde e dell’Ambiente” organizzata dall’assessorato all’Ecologia urbana, ambiente e verde pubblico del Comune di Cagliari.

Una due giorni per scoprire il verde che ci circonda, dall’ambiente urbano alle bellezze storico naturalistiche della Sardegna, tra convegni con esperti, creatività ecosostenibili, passeggiate al parco e tanta musica tradizionale.

“Sono molto felice che all’interno della Settimana del verde e dell’ambiente, insieme alla Municipalità, siamo riusciti a organizzare un intero fine settimana di eventi dedicati esclusivamente a Pirri e al parco della Ex Vetreria che è il vero cuore pulsante dei cittadini e delle cittadine pirresi”, commenta Luisa Giua Marassi, assessora alla Ecologia urbana, ambiente e verde pubblico. “È davvero corposo il lavoro che la nostra Amministrazione sta facendo per Pirri e soprattutto per la riqualificazione delle aree verdi già presenti e la creazione di nuove aree verdi, sia per il contrasto agli eventi climatici, sia per la socializzazione e la valorizzazione dei momenti di vita all’aria aperta. Per questo motivo, sono importanti eventi come quello in questione, di sensibilizzazione sul verde urbano, ma anche di coesione e socialità per le famiglie, per gli anziani, per i bambini e le bambine e per tutti e tutte”.

“La Festa dell’autunno, come la Giornata dell’albero, è un appuntamento molto importante per ricordare quanto sia fondamentale prendersi cura dell’ambiente per il nostro futuro”, riprende Maria Laura Manca, presidente della Municipalità di Pirri, “la stretta collaborazione nell’organizzazione di questo evento, tra Municipalità e Comune di Cagliari, attraverso l’assessorato all’Ecologia urbana, ambiente e verde pubblico, e l’Assessora Luisa Giua Marasssi, è testimone del valore che l’Amministrazione comunale desidera attribuire al verde pubblico. Gli alberi raccontano la nostra storia e migliorano la qualità della vita. Sappiamo bene quanto parchi urbani, giardini, aiuole, viali alberati rappresentino un’importanza cruciale anche in città, perché favoriscono l’assorbimento delle acque piovane, riducendo quindi le possibilità di allagamenti. Inoltre, catturano CO₂, favorendo quindi la riduzione dell’inquinamento”, e aggiunge, “la Festa dell’autunno sarà un’occasione per unire apprendimento, esplorazione e sensibilizzazione nei confronti del rispetto della biodiversità attraverso la magia dei colori di questa splendida stagione. Un’esperienza all’insegna della sostenibilità e dell’amore per l’ambiente. Ci saranno tante opportunità per stare insieme e riflettere sull’importanza del nostro patrimonio naturale con l’obiettivo di costruire un legame autentico tra natura e cittadini”.

Il cartellone presenta attività per tutte le età con momenti di incontro stimolanti, tra cui una merenda sociale e la donazione di piante e di sementi per i cittadini.

Di seguito il programma dell’iniziativa:

Sabato 15 e domenica 16 dalle 9,00 alle 19,00

Convegno

Sabato 15 novembre dalle ore 10,00

“Progetti ed esperienze di cittadinanza per la tutela dell’ambientale”

Introduce Maria Laura Manca, presidente della Municipalità di Pirri

Relatori

Ugo Bressanello, presidente fondazione Domus De Luna, “Ambiente, persone, lavoro. Innovazione sociale all’Oasi WWF del Cervo e della Luna e alla Fattoria Molto Sociale”

Dottore agronomo, Mario Asquer, “Criteri per la progettazione del vede urbano”

Ingegnere Vania Erbì, ideatrice Bambini che piantano gli alberi, “Un’esperienza di comunità resiliente: tra cambiamenti climatici e bene comune”

Domenica 16 novembre dalle ore 10,00

“Strategie istituzionali per un verde urbano sostenibile e inclusivo”

Introducono

Maria Laura Manca, presidente della Municipalità di Pirri

Luisa Giua Marassi, assessore alla ecologia urbana, ambiente e verde pubblico

Relatori

Davide Urrai, Cfva direzione Servizio vigilanza Corpo forestale e Giovanna Lampreu, responsabile settore tecnico Corpo forestale, “La tutela degli alberi monumentali della Sardegna”

Alessandro Ibba, Dottore forestale Comune di Cagliari con un intervento sul tema “Il ciclo di vita dell’albero in ambito urbano”

Fiorella Carrus, presidente Commissione Urbanistica, verde pubblico e giardini, “Il valore ambientale del verde pubblico a Pirri”

Domenica 16 dalle 9,00 alle 11,00

Passeggiata con Forest Bathing Italia al parco di Terramaini

Domenica 16 dalle 16,00

Merenda sociale outdoor al Parco della Ex Vetreria di Pirri: porta un dolcetto da condividere

Dalle 16,00 di sabato 15 e alle 17,00 di domenica 16

“Sa Festa de is Launeddas”, organizzata da Assòtzius Launeddas Sardìnnia con convegno, laboratori, musica e balli sardi al Centro Culturale La Vetreria

È previsto il coinvolgimento dei bambini, dei giovani studenti e degli anziani della comunità

Durante le mattine verranno donate alla cittadinanza piante e semi di fiori da piantare