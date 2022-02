Acquista 11 pistole e le cede a due cagliaritani per saldare debiti di droga: arrestati in tre.

Ieri a Cagliari e Pula i carabinieri della Stazione di Pula, unitamente a quelli della Sezione Operativa della Compagnia cagliaritana, hanno dato esecuzione a un’ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere e quella degli arresti domiciliari, emesse dal Gip presso il Tribunale di Cagliari su conforme richiesta della locale Procura, rispettivamente nei confronti di un trentunenne incensurato di Pula, di un ventiquattrenne incensurato di Cagliari, e di un 22enne anch’egli nato e residente nel capoluogo sardo, già gravato da precedenti denunce. I tre sono ritenuti responsabili a vario titolo, dei reati di cessione illegali di armi il primo, e gli altri due in concorso di porto e detenzione illegale di armi e detenzione abusiva di munizioni. Il provvedimento scaturisce da una tempestiva e articolata attività d’indagine condotta dai due reparti dell’Arma a cominciare dal mese di dicembre 2021. La vicenda scaturisce dall’acquisto e dalla successiva cessione nei mesi di novembre e dicembre 2021 di undici pistole e 50 cartucce da parte del primo dei denunciati nei confronti degli altri due. Dalle risultanze investigative è emerso che quest’ultimo, per saldare debiti di droga, avendo titolo legittimo a possedere armi da fuoco, durante l’acquisto presso talune armerie site in varie località della Sardegna quali Oristano, Tortolì ed Olbia, si era accompagnato con i restanti due indagati ai quali aveva successivamente ceduto le pistole. Mentre il primo è stato semplicemente ristretto agli arresti domiciliari, gli altri due sono stati tradotti presso la casa circondariale di Uta.